Ombre nei cieli del Belgio | droni misteriosi sorvolano le basi militari

Ilgiornale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In due distinti episodi negli ultimi giorni, un numero imprecisato di droni non identificati ha sorvolato basi militari belghe, instaurando un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza del paese e dell’Alleanza atlantica. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, guardie di sorveglianza presso il quartier generale dell’esercito a Marche-en-Famenne avevano intercettato visivamente più droni sopra parti cruciali della struttura militare. Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha definito l’episodio “ una chiara operazione orchestrata contro il cuore del nostro esercito ”. Ieri, invece, è stata segnalata una seconda serie di avvistamenti sopra la base aerea di Kleine-Brogel, nella provincia di Limburgo, in Fiandra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ombre nei cieli del belgio droni misteriosi sorvolano le basi militari

© Ilgiornale.it - Ombre nei cieli del Belgio: droni misteriosi sorvolano le basi militari

Contenuti che potrebbero interessarti

ombre cieli belgio droniL'aereo russo intercettato dalla Polonia e i droni in Belgio. Putin continua a testare i cieli europei - D a oltre un mese la Russia interferisce nello spazio aereo di alcuni paesi sul fianco est dell’Alleanza atlantica, sorvolando anche su siti sensibili come le basi militari. ilfoglio.it scrive

Allarme droni russi in Belgio e Germania. Sorvoli anche su basi militari - Dopo la Danimarca droni non identificati sorvolano basi militari e aeroporti in Belgio e Germania. Come scrive quotidiano.net

ombre cieli belgio droniDroni volano su una base militare in Belgio: «Operazione contro il cuore del nostro esercito. Non erano dilettanti» - Dopo gli avvistamenti di inizio ottobre 2025 sull’installazione di Elsenborn, questa volta ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ombre Cieli Belgio Droni