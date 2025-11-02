In due distinti episodi negli ultimi giorni, un numero imprecisato di droni non identificati ha sorvolato basi militari belghe, instaurando un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza del paese e dell’Alleanza atlantica. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, guardie di sorveglianza presso il quartier generale dell’esercito a Marche-en-Famenne avevano intercettato visivamente più droni sopra parti cruciali della struttura militare. Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha definito l’episodio “ una chiara operazione orchestrata contro il cuore del nostro esercito ”. Ieri, invece, è stata segnalata una seconda serie di avvistamenti sopra la base aerea di Kleine-Brogel, nella provincia di Limburgo, in Fiandra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ombre nei cieli del Belgio: droni misteriosi sorvolano le basi militari