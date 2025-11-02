Olympiacos–PSV | intensità al Karaiskakis dettagli e piazzati possono decidere

Partita da notti europee vere al Georgios Karaiskakis: l’ Olympiacos prova a imporre fisicità, pressione e ampiezza; il PSV risponde con ritmo alto, rotazioni tra le linee e transizioni pulite. Scontro di identità chiare, dove l’inerzia può cambiare su un episodio. Chiavi tattiche. Pressione e prima uscita: i greci alzano il blocco e riaggrediscono subito dopo la perdita; gli olandesi cercano di uscire in 3+2 per trovare l’uomo libero tra le linee e ribaltare rapidamente il lato.. Fasce decisive: l’Olympiacos rifinisce spesso dal mezzo-spazio con cross arretrati; il PSV punta sugli 1v1 esterni e sull’inserimento della mezzala sul secondo palo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

