Oltre il voto; valutazione autovalutazione rubriche di feedback e uso dell’intelligenza artificiale | un viaggio pedagogico e culturale guidato dal prof Antonio Fundarò

Con la quarta e ultima lezione si è concluso presso l’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra il corso di formazione “Oltre il voto: valutazione, autovalutazione, rubriche di back e uso dell’intelligenza artificiale”, un percorso di 12 ore inserito sulla piattaforma ministeriale Scuola Futura e finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca. Il corso, condotto con competenza e passione dal professor Antonio Fundarò, apprezzato collaboratore scientifico di Orizzonte Scuola, si è imposto come un’esperienza di crescita culturale, metodologica e didattica di rara intensità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it