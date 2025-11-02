Oltre 500 anziani in lista d’attesa per una casa di riposo
"Cinquecentotrentuno anziani parmigiani in lista d’attesa per entrare in una casa di riposo. È un dato significativo, ma che soprattutto racconta una realtà quotidiana fatta di solitudine, sacrifici per centinaia di famiglie parmigiane costrette a gestire da sole la non autosufficienza dei propri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
SPI CGIL Firenze. . "Oltre le solite case. Nuove forme di residenza per gli anziani", nell'ambito del ciclo Dialoghi Urbani – Abitare la città 2025, Lo Spi Cgil Firenze da anni si occupa di questi temi ed ha partecipato all'incontro che si è svolto ieri. Marco Neratti - facebook.com Vai su Facebook
Case di riposo, oltre 800 anziani in lista d'attesa: «Situazione più complicata nel periodo estivo» - Sono oltre 800 le persone in lista d'attesa per una casa di riposo tra Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento. Si legge su ilgazzettino.it
Oltre un milione di anziani senza assistenza adeguata. E la disabilità peggiora le condizioni - I risultati del rapporto ISTAT per la Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana . Secondo disabili.com