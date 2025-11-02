Oltre 500 anziani in lista d’attesa per una casa di riposo

Parmatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Cinquecentotrentuno anziani parmigiani in lista d’attesa per entrare in una casa di riposo. È un dato significativo, ma che soprattutto racconta una realtà quotidiana fatta di solitudine, sacrifici per centinaia di famiglie parmigiane costrette a gestire da sole la non autosufficienza dei propri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

