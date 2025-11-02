Oltre 5 ore per raggiungere Perugia dalla Sardegna aereo dirottato ad Ancona I passeggeri | Un' odissea

Giornata da dimenticare per i passeggeri del volo Ryanair FR 01511, partito questa mattina dallo scalo di Cagliari e diretto a Perugia. A causa della fitta nebbia che avvolgeva lo scalo umbro, il velivolo, decollato alle 9.55, ha tentato più volte l’atterraggio senza riuscirci, fino alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

