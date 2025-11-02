Oltre 20 morti decine di feriti Incendio spaventoso al supermercato il bilancio è drammatico

Dramma a Hermosillo, nel Messico nord-occidentale, nel giorno del Día de los Muertos. Un incendio scoppiato in un discount Waldo’s del centro città ha causato la morte di almeno 23 persone, mentre altre 12 sono rimaste ferite. Tra le vittime, 7 sono minori. Il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, ha dichiarato sui social media: “Ho ordinato un’indagine approfondita e trasparente per chiarire le cause dell’incidente”. Confermando che tra le vittime ci sono anche bambini e adolescenti. La causa dell’incendio non è ancora stata determinata. Alcuni media locali ipotizzano un guasto elettrico, mentre i funzionari comunali hanno escluso che il negozio fosse stato obiettivo di un attacco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Oltre 20 morti, decine di feriti”. Incendio spaventoso al supermercato, il bilancio è drammatico

