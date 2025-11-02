Oier Lazkano supportato da una task-force medico-legale | Scelta doverosa per la mia reputazione

Oier Lazkano, sospeso per sospetto doping e licenziato in tronco dalla Red Bull BORA ha rotto il silenzio: "Sono un atleta integro e una persona integerrima, difenderò il mio onore fino alla fine". E per farlo ha creato una task force medico-legale: "Scelta necessaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

