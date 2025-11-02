Oggi a Jesi Montefano occorre entrare subito in partita
"Ho chiesto al Montefano un approccio importante perché in trasferta non possiamo ricondurre tutto al fondo o al campo, ma c’è anche un aspetto psicologico su cui stiamo lavorando". L’allenatore Lorenzo Bilò parla della gara di oggi a Jesi. "Dobbiamo fare meglio rispetto a quanto fatto, anche se a Chiesanuova e Urbino abbiamo offerto buone prove a differenza di Matelica e Trodica". I viola dovranno fare i conti con i leoncelli, che occupano l’ultima piazza. "È una squadra in crescita, nelle ultime gare ha battuto il Tolentino, ha perso nel finale a Montegranaro". I locali possono contare su elementi di valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
