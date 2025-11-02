Offre droga a un poliziotto fuori servizio | arrestato 24enne

Un ragazzo di 24 anni, originario delle Mauritius e incensurato, è stato arrestato dalla polizia nella serata di venerdì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'episodio ha avuto inizio in largo Rosolino Pilo, quando un agente della squadra volanti, libero dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

"Cosa offre oggi il centrosinistra ai giovani di Parma e del resto d’Italia? Droga facile, baby gang e baggianate woke" - facebook.com Vai su Facebook

Pesaro, offre droga a carabiniere libero dal servizio: arrestato centropagina.it/pesaro/cronaca… - X Vai su X

Poliziotto fuori servizio intercetta in strada un ricercato e lo fa arrestare: trentenne tunisino finisce in carcere - Sotto processo per una rapina, aveva ripetutamente violato l'obbligo di firma e il divieto di uscire di casa di notte. Scrive ilgazzettino.it