Offre droga a un poliziotto fuori servizio | arrestato 24enne

Cataniatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 24 anni, originario delle Mauritius e incensurato, è stato arrestato dalla polizia nella serata di venerdì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'episodio ha avuto inizio in largo Rosolino Pilo, quando un agente della squadra volanti, libero dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Poliziotto fuori servizio intercetta in strada un ricercato e lo fa arrestare: trentenne tunisino finisce in carcere - Sotto processo per una rapina, aveva ripetutamente violato l'obbligo di firma e il divieto di uscire di casa di notte. Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Offre Droga Poliziotto Fuori