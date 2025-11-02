Obbligo di pneumatici invernali e catene in provincia di Como | tutte le regole 2025-2026

Quicomo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 in provincia di Como è in vigore l’obbligo di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve o dispositivi equivalenti) su tutte le strade provinciali. L’ordinanza nasce per aumentare la sicurezza e garantire scorrevolezza del traffico nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it

