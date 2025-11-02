Nuovo polo infanzia in viale Bracelli ok al completamento dei lavori
La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante, ha approvato il finanziamento tramite mutuo di 1,75 milioni di euro per il completamento degli interventi per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia in viale Centurione Bracelli, nel Municipio Bassa Val. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
