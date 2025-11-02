Nuovo piano Abc l' attacco della Cgil | Nessun rilancio ma un grave arretramento

Arrivano le critiche sul nuovo piano gestionale di Abc, voluto dalla maggioranza e votato in Consiglio comunale ma con l'astensione di Forza Italia.Questa volta a prendere la parola è la Cgil di Frosinone e Latina, secondo cui il nuovo progetto di raccolta e gestione dei rifiuti in città “non. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal nuovo Piano Sanitario 2025-2027 alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale: il Direttore Generale dell’Asl Toscana Sud Est spiega la sua visione. “Innovazione, prossimità e valore: così cambieremo la sanità del futuro”. - facebook.com Vai su Facebook

Approvato dal @crpiemonte il nuovo Piano estrattivo del #Piemonte. Un modello sostenibile per la crescita economica, tutela dell'ambiente e recupero paesaggistico, con particolare attenzione alle province di @CittaMetroTO @provinciacuneo #Alessandria - X Vai su X

Fratelli d’Italia: «Con il nuovo Piano ABC si volta davvero pagina sulla pulizia urbana» - Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per il nuovo Piano ABC sulla gestione rifiuti: «Finalmente si volta pagina su pulizia urbana e decoro» ... Riporta latinaquotidiano.it

Abc, l’opposizione: “Nuovo progetto pasticcio costoso e confuso” - «Il progetto di revisione di ABC che la maggioranza ha portato in aula è un pasticcio costoso e confuso. Si legge su latinaquotidiano.it

Nuovo piano ABC, la soddisfazione di Fratelli d'Italia - "Il nuovo Piano ABC rappresenta una svolta fondamentale per la pulizia e il decoro urbano di Latina, dopo anni di difficoltà e disservizi. Come scrive latinaoggi.eu