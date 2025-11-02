Nuovo cda dell’aeroporto La Regione sceglie Brandoni
L’Aeroporto delle Marche è in grande fermento, non solo sul fronte dell’operatività ma anche dei volti nuovi, o quasi, che stanno entrando nelle stanze di gestione e amministrative. Dopo l’arrivo, cruciale, del nuovo amministratore delegato Giorgio Buffa, ecco il cambio nel Consiglio di amministrazione. Uscito Giacomo Bugaro, divenuto assessore regionale tra l’altro con delega anche sulla scalo aeroportuale, ecco che la Regione ha provveduto a nominare il suo nuovo rappresentante. Si tratta dell’ex assessore regionale e sindaco di Falconara, Goffredo Brandoni (foto) che conosce perfettamente le questioni legate al Sanzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
