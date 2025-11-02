I lavori per il nuovo asilo nido di Bonacina a Lecco sono definitivamente fermi al palo e non si sa né quando né con chi ricominceranno. È stato infatti risolto unilateralmente il contratto stipulato due anni fa con i vertici di Unyon Consorzio Stabile Scarl di Salerno per la costruzione appunto del nuovo asilo nido di Bonacina; una commessa da 1 milione e mezzo di euro per realizzare sulle ceneri dell’ex scuola primaria il nuovo spazio per gli alunni più piccoli, con 1 sezione per 6 lattanti e 2 sezioni per i più grandicelli, ciascuna di 12 bambini. La struttura avrebbe dovuto essere già inaugurata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo asilo di Bonacina. Lavori fermi