Nuovo asilo di Bonacina Lavori fermi
I lavori per il nuovo asilo nido di Bonacina a Lecco sono definitivamente fermi al palo e non si sa né quando né con chi ricominceranno. È stato infatti risolto unilateralmente il contratto stipulato due anni fa con i vertici di Unyon Consorzio Stabile Scarl di Salerno per la costruzione appunto del nuovo asilo nido di Bonacina; una commessa da 1 milione e mezzo di euro per realizzare sulle ceneri dell’ex scuola primaria il nuovo spazio per gli alunni più piccoli, con 1 sezione per 6 lattanti e 2 sezioni per i più grandicelli, ciascuna di 12 bambini. La struttura avrebbe dovuto essere già inaugurata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
?AVVISO AI CITTADINI? INIZIO LAVORI NUOVO ASILO NIDO L’Amministrazione Comunale è lieta di informare la cittadinanza che, dopo aver ottenuto un finanziamento di 576 mila euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale, si è concl Vai su Facebook
NIDO DI BONACINA, IL COMUNE RISOLVE IL CONTRATTO PER “INADEMPIMENTO” - LECCO – “Il Comune di Lecco ha risolto per inadempimento il contratto sottoscritto con Unyon Consorzio Stabile Scar, avente a oggetto i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido di ... Riporta msn.com
Nuovo asilo di Lecco, il Comune taglia il contratto: fondi a rischio - Grave ritardo nei lavori della struttura di via Timavo: l'amministrazione rescinde l'accordo con Unyon Consorzio Stabile. Da leccotoday.it
Il cantiere del nuovo nido di Bonacina resta fermo: “A rischio le risorse del Pnrr” - Il Comune deve ancora rescindere il contratto con l’impresa Duro attacco di Fratelli d’Italia: “Gestione superficiale e priva di programmazione, che rischia di compromettere il finanziamento PNRR dest ... Scrive msn.com