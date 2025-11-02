Nuovi giochi per bambini nell’area della pista da pattinaggio di Castelnuovo di Val di Cecina
La pista, affiancata da gradoni che offrono spazio agli spettatori, è da anni un punto di ritrovo per giovani e genitori. Accanto ad essa si trova un’area a verde che fino a poco tempo fa ospitava giochi ormai usurati dal tempo. Con un intervento mirato alla valorizzazione e al miglioramento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
