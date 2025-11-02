Nuovi cestini vecchi problemi
I nuovi cestini installati in via dei Cantieri sono belli, purtroppo - come accadeva già in passato - non vengono regolarmente svuotati e tutti i rifiuti finiscono per strada. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
