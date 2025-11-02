Nuove librerie | contributi fino a 24mila euro per giovani under 35
Il Ministero della Cultura ha destinato 4 milioni di euro per il 2025 al sostegno dell’apertura di nuove librerie indipendenti gestite da giovani fino a 35 anni. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro Alessandro Giuli con decreto del 27 ottobre. La misura è fra le azioni centrali del Piano Olivetti per la cultura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
In arrivo nuove opportunità per i giovani che vogliono aprire una libreria indipendente Il MiC assegnerà presto 4 milioni di euro per l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a trentacinque anni di età. La misura, fra le azioni centrali del Piano Olivetti p - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo nuove opportunità per i giovani che vogliono aprire una libreria indipendente. Il MiC assegnerà presto 4 milioni di euro per l’apertura di nuove librerie da parte di giovani under 35. Scopri di più - X Vai su X
Librerie: Governo punta sui giovani librai: fino a 25.000 euro per aprirne una indipendente - Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un decreto che individua le modalità di assegnazione di 4 milioni di euro per l'apertura di nuove librerie ... Si legge su quicosenza.it
Fondi Mic per le librerie aperte da giovani in aree svantaggiate - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato un decreto che individua le modalità di assegnazione di 4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2025, dedicati all'apertura di nuove libre ... Lo riporta ansa.it
4 milioni di euro per i giovani che intendono aprire nuove librerie - Un decreto governativo stanzierà 4 milioni di euro per il 2025, tutti fondi destinati a sostenere l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni. Come scrive globalist.it