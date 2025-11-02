Nuove librerie | contributi fino a 24mila euro per giovani under 35

Il Ministero della Cultura ha destinato 4 milioni di euro per il 2025 al sostegno dell’apertura di nuove librerie indipendenti gestite da giovani fino a 35 anni. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro Alessandro Giuli con decreto del 27 ottobre. La misura è fra le azioni centrali del Piano Olivetti per la cultura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it