Il Tar ha respinto la richiesta di quattro società edili che volevano pagare, per progetti del Piano casa, invece dei contributi di costruzione dovuti al Comune per le nuove realizzazioni quelli previsti per demolizione e ricostruzione, inferiori. Su questo interviene l’ingegner Giorgio Medori (foto) "per una complessa vicenda burocratica e legale – premette – iniziata con il Piano casa in salsa civitanovese. Da queste quattro sentenze, il Tar rileva che in edifici demoliti e ricostruiti con totali differenze di sagoma e volume iniziali, per gli oneri di costruzione si deve far riferimento a nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni, come chiesto dalle ditte costruttrici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove costruzioni con il Piano casa: "Una voragine per i contenziosi"