Nuova vita all’ex lavatoio Dal Ministero 1,6 milioni

L'ex lavatoio pubblico e l'area verde di largo San Giacomo saranno riqualificati con un corposo finanziamento statale. Il Ministero del Turismo, nell'ambito del Fondo unico nazionale per il turismo, ha infatti concesso il 90 percento delle risorse chieste per il progetto. Il Comune di Cesenatico, attraverso la regione Emilia-Romagna, aveva candidato il progetto di rigenerazione urbana dell'area, con una richiesta di finanziamento di 1 milione e 750mila euro. La candidatura è stata giudicato molto positivamente, tant'è che sono stati riconosciuti 1 milione e 597mila euro. L'investimento complessivo sarà di 3,5 milioni e la restante parte la finanzierà il Comune.

