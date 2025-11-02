Nuova Dacia baby Duster? Un altro piccolo suv in arrivo?

Sì — sembra proprio che Dacia stia lavorando a un modello “baby Dacia Duster”, ovvero un SUV compatto da collocare sotto l’attuale Duster nella gamma. Ecco cosa si sa finora + qualche speculazione su come potrebbe essere. Cosa è confermato probabile. Il nuovo modello verrà lanciato indicativamente nel 2027 e prenderà il posto della Dacia Sandero Stepway come SUVsubcompact crossover nella gamma Dacia.. Sarà posizionato sotto la Duster (che oggi è lunga circa 4,34 m) — il nuovo “baby” dovrebbe misurare al massimo circa 4,15 m.. Architettura e meccanica: probabilmente basata sulla piattaforma modulare del gruppo (la CMF-B) che già equipaggia Sandero, Duster, etc. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia baby Duster? Un altro piccolo suv in arrivo?

