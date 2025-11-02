Nuggets solidi Lakers rimontano ma cedono nel finale | Denver passa a Los Angeles
I Denver Nuggets si prendono una vittoria di peso sul parquet dei Los Angeles Lakers al termine di una partita a due facce: dominio degli ospiti per larghi tratti, fiammata gialloviola nel terzo quarto, poi gestione da squadra campione nell’ultimo periodo. La squadra di Michael Malone porta a casa il risultato grazie alla continuità offensiva delle sue stelle e alla capacità di trovare canestri pesanti quando la gara si è fatta sporca. La partita. Denver parte subito con il proprio marchio di fabbrica: attacco disegnato, palla che viaggia, blocchi alti per aprire l’area e un ritmo che i Lakers all’inizio faticano a contenere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
