I Denver Nuggets si prendono una vittoria di peso sul parquet dei Los Angeles Lakers al termine di una partita a due facce: dominio degli ospiti per larghi tratti, fiammata gialloviola nel terzo quarto, poi gestione da squadra campione nell’ultimo periodo. La squadra di Michael Malone porta a casa il risultato grazie alla continuità offensiva delle sue stelle e alla capacità di trovare canestri pesanti quando la gara si è fatta sporca. La partita. Denver parte subito con il proprio marchio di fabbrica: attacco disegnato, palla che viaggia, blocchi alti per aprire l’area e un ritmo che i Lakers all’inizio faticano a contenere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Nuggets solidi, Lakers rimontano ma cedono nel finale: Denver passa a Los Angeles