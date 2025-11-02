Novara il cinema Vip compie 40 anni
Il cinema Vip compie 40 anni. A raccontarlo è lo storico gestore e programmatore, Mario Tosi, che da 40 anni si occupa di una delle sale più amate della città. “Il 31 di ottobre del 1985 una nuova sala cinematografica si accingeva ad illuminare le notti della città - racconta Tosi - L’insegna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
