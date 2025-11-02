Novara fuochi d' artificio vicino al canile | scoppia la protesta

Proteste sui social per i fuochi d'artificio che sono risuonati nella notte novarese il 1° novembre.Lo spettacolo pirotecnico è stato organizzato dal Luna Park delle Streghe per festeggiare l'inaugurazione del parco, che ha aperto qualche giorno fa. Poco distante però dall'area di viale Kennedy. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

