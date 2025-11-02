Novara fuochi d' artificio vicino al canile | scoppia la protesta

Proteste sui social per i fuochi d'artificio che sono risuonati nella notte novarese il 1° novembre.Lo spettacolo pirotecnico è stato organizzato dal Luna Park delle Streghe per festeggiare l'inaugurazione del parco, che ha aperto qualche giorno fa. Poco distante però dall'area di viale Kennedy. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Questa sera nei pressi del canile sanitario di Novara, del rifugio Enpa e della colonia felina del Gazzurlo ci saranno i fuochi d'artificio voluti dagli organizzatori del luna park. Purtroppo hanno ottenuto regolare autorizzazione dalla commissione preposta al rilas - facebook.com Vai su Facebook

Novara, fuochi d'artificio vicino al canile, la denuncia dell'Enpa: «decisione inammissibile e pericolosa» [IL VIDEO] - I fuochi non sono festa se qualcuno muore di paura» A Novara infuriano le polemiche dopo i fuochi d’artificio esplosi ... Segnala msn.com

Novara, fuochi d’artificio vicino al canile: scoppia la protesta di Enpa e dei cittadini - Proteste a Novara per i fuochi d’artificio del Luna Park delle Streghe, esplosi vicino ai canili di via del Gazzurlo. Secondo quotidianopiemontese.it

