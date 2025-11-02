Notte di sangue a Napoli | ammazzato a colpi di pistola operaio 18enne incensurato; trovato cadavere in un palazzo; 16enne gambizzato dopo serata
Ancora sangue a Napoli, dove nella notte è stato ammazzato a colpi di pistola un operaio 18enne incensurato, gambizzato un ragazzino di 16 anni e rinvenuto il cadavere di un 59enne nell'androne di un palazzo della zona orientale Napoli, ancora sangue nel week end di Ognissanti con un 18enne i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notte di sangue tra Boscoreale e Napoli Due episodi drammatici nella notte. A Boscoreale un 18enne, operaio incensurato, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile. Poche ore dopo, a San Giovanni a Teduccio, un uomo di 59 anni è stato trovato senz - facebook.com Vai su Facebook
