Notte di sangue a Napoli | ammazzato a colpi di pistola operaio 18enne incensurato; trovato cadavere in un palazzo; 16enne gambizzato dopo serata

Ilgiornaleditalia.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora sangue a Napoli, dove nella notte è stato ammazzato a colpi di pistola un operaio 18enne incensurato, gambizzato un ragazzino di 16 anni e rinvenuto il cadavere di un 59enne nell'androne di un palazzo della zona orientale Napoli, ancora sangue nel week end di Ognissanti con un 18enne i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

