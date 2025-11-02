Noto 46enne trovato morto in casa dopo un mese

Sull'accaduto indaga la polizia. Da una prima ricostruzione, l'ipotesi è che il 46enne abbia avuto un malore e sia morto.

Dramma della solitudine in contrada Romanello, nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa.

