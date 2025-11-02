Noto 46enne trovato morto in casa dopo un mese

Imolaoggi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull'accaduto indaga la polizia. Da una prima ricostruzione, l'ipotesi è che il 46enne abbia avuto un malore e sia morto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

noto 46enne trovato morto in casa dopo un mese

© Imolaoggi.it - Noto, 46enne trovato morto in casa dopo un mese

Altri contenuti sullo stesso argomento

Morto in casa da un mese ma nessuno se ne accorge: trovato corpo mummificato di un 46enne a Noto - Dramma della solitudine in contrada Romanello, nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. Riporta fanpage.it

noto 46enne trovato mortoTragedia a Noto, trovato cadavere di un 46enne in casa: era morto da un mese - it, news e aggiornamenti CLICCA QUI A Noto, nel Siracusano, presso la contrada Romanello è stato trovato il cadavere di un 46enne che è morto in casa nella ... Scrive msn.com

Dramma in casa, 46enne ritrovato senza vita - A scoprirlo sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di un passante che aveva avvertito un forte odore ... Secondo zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Noto 46enne Trovato Morto