Notizie confermate sulla squadra con Wilson che parte contro l’ex club

Il web non parla d'altro: West Ham e Newcastle hanno confermato le notizie sulla loro squadra in vista dello scontro delle 14:00 in Premier League domenica. L'allenatore degli Hammers, Nuno Espirito Santo, affronta la sua quinta partita di campionato ancora alla ricerca della prima vittoria, con un pareggio e tre sconfitte consecutive, lasciando il club al 19esimo posto in classifica e ora a sei punti dalla salvezza. Il Newcastle, nel frattempo, ha avuto finora una stagione mista, vincendone tre, pareggiando tre e perdendo tre delle nove partite di campionato finora, ma una vittoria a East London può spingerli nella metà superiore.