Nordio scalda la corsa al referendum politico No a dimissioni in caso di sconfitta

Roma, 2 novembre 2025 – Dimissioni? Manco a parlarne. Se la premier Giorgia Meloni ha sempre badato bene dal collegare la sorte del proprio ufficio alla riforma costituzionale della giustizia bandiera di Forza Italia, come confermato ieri dal "non penso proprio" del ministro della Difesa Guida Crosetto, anche il Guardasigilli Carlo Nordio esclude di abdicare in caso di sconfitta al referendum: "Resterei sicuramente deluso – fa sapere –, ma non metterei in difficoltà il governo con le mie dimissioni ". (S-D) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio in occasione della cerimonia di inaugurazione dellÕAnno Giudiziario 2025 del Consiglio Nazionale Forense presso lÕAuditorium Antonianum Roma, 07 aprile 2025 ANSAFABIO CIMAGLIA

