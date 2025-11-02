Nord Sud Ovest Est | quando e dove si gira a Torino l' attesissima nuova stagione sugli 883
È una delle nuove stagioni più attese. Dopo "Hanno Ucciso l’Uomo Ragno", che è stata tra le serie Sky Original più viste di sempre, Sky Studios e Groenlandia, stanno per girare il secondo capitolo della storia degli 883, "Nord Sud Ovest Est".Nel dettaglio saranno otto i nuovi episodi che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest, a Cigliano principio d'incendio di una canna fumaria - facebook.com Vai su Facebook
'Nord Sud Ovest Est', al via riprese nuova stagione sugli 833 - Dopo Hanno Ucciso l'Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), Nord Sud Ovest Est - Si legge su msn.com
Nord Sud Ovest Est: quattro giorni di riprese a Torino per la nuova stagione sugli 883 - Dopo 'Hanno Ucciso l'Uomo Ragno', la nuova stagione dedicata al mondo degli 883 arriva a Torino per le riprese. Segnala virgilio.it
Con Nord Sud Ovest Est la storia degli 883 in tv continua. Ecco le prime immagini dal set - Sydney Sibilia è tornato sul set per continuare a raccontare la leggendaria storia degli 883 nella seconda stagione della serie Nord Sud Ovest Est (dal 2025 su Sky e in streaming su Now). Da gqitalia.it