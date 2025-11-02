Nonostante il merito esclusa dalla borsa di studio comunale | un’ingiustizia

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Ponte San Pietro. Dopo cinque anni di impegno costante e risultati eccellenti, una studentessa di un Liceo Statale di Bergamo, residente a Ponte San Pietro, ha conseguito la maturità con il massimo dei voti e la lode, a coronamento di un brillante percorso scolastico. Nonostante ciò, non potrà accedere alla borsa di studio comunale per merito. Il motivo? Il regolamento vigente stabilisce che chi ha già beneficiato della borsa di studio statale, pari a 232 euro, venga automaticamente escluso dall’assegnazione di quella comunale. L’importo in questione, inferiore ai 200 euro, non è certo una somma considerevole dal punto di vista economico, ma rappresenta un riconoscimento simbolico importante per chi raggiunge traguardi scolastici così rilevanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

