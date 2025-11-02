Non vuole attendere il turno e crea il caos in commissariato | 29enne denunciato per resistenza

Non ha voluto attendere il turno. E all'ufficio Immigrazione del commissariato ha iniziato prima a mugugnare, poi a inveire, creando di fatto il caos. Per allontanarlo è perfino dovuta rientrare la volante, impegnata in un ordinario controllo del territorio. L'immigrato è stato naturalmente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

