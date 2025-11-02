Non solo Koop | Cambiaso Vlahovic Kostic quelli rigenerati da Spalletti

La fascia riconsegnata all'azzurro, il serbo al servizio della squadra, l'olandese schierato in difesa e l'esterno poco considerato da Tudor: il poker vincente giocato dall'ex ct. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

koop cambiaso vlahovic kosticUn nuovo inizio: da Koop a Cambiaso, da Vlahovic a Kostic. I rigenerati da Spalletti - La fascia riconsegnata all'azzurro, il serbo al servizio della squadra, l'olandese schierato in difesa e l'esterno poco considerato da Tudor: il poker vincente giocato dall'ex ct ... Come scrive msn.com

