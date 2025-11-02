Colpo di scena ieri, sabato 1 novembre, a “Ballando con le stelle”. Francesca Fialdini, in pole position per la vittoria, si è infortunata al piede. “Non so se tornerò”, sono le parole della ballerina, che hanno fatto raggelare lo studio. La concorrente nella sesta puntata si è presentata in pista con un’infrazione al piede destro. Un infortunio rimediato nell’ultima prova ha provocato una lesione, come evidenziato dai controlli effettuati in una clinica. Fialdini, con il suo maestro Giovanni Pernice, non ha potuto esibirsi nel jive preparato per tutta la settimana. “Non so se tornerò, non si sa”, dice lei gelando la giuria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non so se tornerò”: piede infortunato per Francesca Fialdini, favorita alla vittoria di “Ballando con le stelle”. Strada spianata per Barbara D’Urso?