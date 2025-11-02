Non so se resto Ballando con le stelle l’annuncio che gela Milly Carlucci e il pubblico

Brutta notizia per il pubblico di Ballando con le Stelle. Durante la sesta puntata del celebre show di Rai1, una delle concorrenti più amate e considerate tra le favorite alla vittoria ha lasciato intendere la possibilità di un ritiro. Un colpo al cuore per i tanti fan che l’hanno seguita con entusiasmo sin dalle prime esibizioni, apprezzandone il talento, l’eleganza e la simpatia. La protagonista è Francesca Fialdini, in coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice. La conduttrice si è presentata in pista con un vistoso tutore al piede destro, accolto da un applauso caloroso del pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

