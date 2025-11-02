Non sapevo di avere un’emorragia interna ho lavorato lo stesso | Florence Welch racconta della gravidanza extrauterina e la rottura di una tuba di Falloppio

Florence + The Machine ha pubblicato, il 31 ottobre scorso, il sesto album intitolato “ Everybody Scream ” che racchiude diversi momenti vissuti negli ultimi anni, alcuni anche molto difficili come la gravidanza extrauterina e la rottura di una tuba di Falloppio. Dopo un intervento chirurgico che le ha salvato la vita, durante il “Dance Fever Tour”, il recupero di Florence l’ha condotta verso un percorso di misticismo spirituale, stregoneria e horror folk, mentre prendeva consapevolezza dei limiti del proprio corpo ed esplorava il concetto di “guarigione”. L’album indaga tematiche quali la femminilità, le relazioni di coppia, l’invecchiamento e la morte, svelando il lato oscuro dell’esistenza quotidiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

