Non lasciatemi Accusata con la Salis ma l' attivista tedesca va a processo in Ungheria
Nel procedimento che vedeva coinvolta anche Ilaria Salis in Ungheria e relativo alle violenze perpetrate dagli antifascisti l’11 febbraio del 2023 a Budapest, è coinvolta anche Maja T., transessuale tedesca che a differenza dell'europarlamentare italiana si trova in carcere. Maja T., che ha 24 anni, non ha avuto ancora nessuno che la candidasse. Anche lei è stata condotta con le manette a mani e piedi in tribunale, una consuetudine per la giustizia ungherese, che è stata oggetto di forti critiche da parte della comunità internazionale. Maja è stata estradata il 24 giugno 2024 dopo essere stata arrestata in un ostello tedesco in funzione del mandato di cattura internazionale: la Corte costituzionale tedesca ha effettivamente bloccato l'estradizione ma la decisione è arrivata qualche decina di minuti dopo che era stata completata, rendendola di fatto inutile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
