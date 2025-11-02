Non giocate a pallone contro la vetrina ristoratore picchiato da dieci ragazzini finisce in ospedale
Picchiato brutalmente e preso a pugni da un gruppo di ragazzini, fuori dal suo ristorante. Sono almeno dieci i giovanissimi che nella nottata di sabato 1 novembre, a Casalpusterlengo (Lodi), si sarebbero scagliati contro il titolare di un ristorante. L'uomo, secondo al momento ricostruito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
