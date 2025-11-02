Non giocate a pallone contro la vetrina ristoratore picchiato da dieci ragazzini finisce in ospedale

Milanotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchiato brutalmente e preso a pugni da un gruppo di ragazzini, fuori dal suo ristorante. Sono almeno dieci i giovanissimi che nella nottata di sabato 1 novembre, a Casalpusterlengo (Lodi), si sarebbero scagliati contro il titolare di un ristorante. L'uomo, secondo al momento ricostruito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

giocate pallone contro vetrinaCasalpusterlengo, rimprovera dei ragazzi che giocano a pallone: 60enne preso a calci e pugni - Quando interviene per richiamarli, viene accerchiato e malmenato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giocate Pallone Contro Vetrina