Non era lui l'obiettivo | parla il papà di Pasquale Nappo 18enne ucciso a Boscoreale

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il papà di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso questa notte a Boscoreale, nel Napoletano, il ragazzo non sarebbe stato il reale obiettivo del commando che ha sparato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

