Non dovete avere paura della diossina | stiamo facendo tutto in totale sicurezza

Monzatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diossina faceva paura allora e continua a far paura adesso. Soprattutto dopo che l’Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) ha diffuso i dati dei primi interventi di bonifica sui terreni che verranno attraversati dall’autostrada Pedemontana.I risultati di Arpa Secondo Arpa - che si occupa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Dovete Avere Paura Diossina