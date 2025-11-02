Non dovete avere paura della diossina | stiamo facendo tutto in totale sicurezza
La diossina faceva paura allora e continua a far paura adesso. Soprattutto dopo che l’Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) ha diffuso i dati dei primi interventi di bonifica sui terreni che verranno attraversati dall’autostrada Pedemontana.I risultati di Arpa Secondo Arpa - che si occupa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
