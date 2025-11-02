Non coerente con la formazione professionale | il ministero annulla il convegno anti riarmo dei prof La protesta | Limitata la nostra libertà

“L’iniziativa ‘ La scuola non si arruola ‘ non appare coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi riconducibili alle competenze professionali dei docenti, così come definite nel Ccnl scuola e nell’Allegato 1 della Direttiva 1702016”. Con queste quattro righe, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo il bavaglio al convegno organizzato online per il 4 novembre dal Cestes (Centro studi trasformazioni economiche sociali, accreditato da viale Trastevere) in collaborazione con l’ Osservatorio nazionale contro la militarizzazione delle scuole e delle università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non coerente con la formazione professionale”: il ministero annulla il convegno anti riarmo dei prof. La protesta: “Limitata la nostra libertà”

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Chivu: "Rotazioni? Vi devo dare la formazione? Io non parlo di rotazioni, non esistono titolari. Lo dico da mesi, se non ripeto le stesse cose non sono coerente. Tutti possono partire da titolari, sono felice di avere un gruppo così, mi permette di portare avanti - facebook.com Vai su Facebook

Annullato corso formazione, proteste dei sindacati della scuola - Sta creando malumori l'annullamento dal parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito del corso che il Cestes- Si legge su ansa.it

Cuneo, presidio martedì 4 novembre in Largo Audiffredi contro la censura del Ministero: "La scuola non si arruola" - Il MIM blocca il corso di formazione per docenti su pace e guerra: "Contenuti estranei alle competenze professionali". Lo riporta targatocn.it

Annullato il convegno “La scuola non si arruola”: «Per il ministero l’educazione alla pace non è pedagogia» - Sociali e l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università avevano organizzato il corso di formazione online per sensibilizzare i doce ... Scrive editorialedomani.it