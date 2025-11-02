Non coerente con la formazione professionale | il ministero annulla il convegno anti riarmo dei prof La protesta | Limitata la nostra libertà

Ilfattoquotidiano.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’iniziativa ‘ La scuola non si arruola ‘ non appare coerente con le finalità di formazione professionale del personale docente presentando contenuti e finalità estranei agli ambiti formativi riconducibili alle competenze professionali dei docenti, così come definite nel Ccnl scuola e nell’Allegato 1 della Direttiva 1702016”. Con queste quattro righe, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo il bavaglio al convegno organizzato online per il 4 novembre dal Cestes (Centro studi trasformazioni economiche sociali, accreditato da viale Trastevere) in collaborazione con l’ Osservatorio nazionale contro la militarizzazione delle scuole e delle università. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non coerente con la formazione professionale il ministero annulla il convegno anti riarmo dei prof la protesta limitata la nostra libert224

© Ilfattoquotidiano.it - “Non coerente con la formazione professionale”: il ministero annulla il convegno anti riarmo dei prof. La protesta: “Limitata la nostra libertà”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Annullato corso formazione, proteste dei sindacati della scuola - Sta creando malumori l'annullamento dal parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito del corso che il Cestes- Si legge su ansa.it

Cuneo, presidio martedì 4 novembre in Largo Audiffredi contro la censura del Ministero: "La scuola non si arruola" - Il MIM blocca il corso di formazione per docenti su pace e guerra: "Contenuti estranei alle competenze professionali". Lo riporta targatocn.it

coerente formazione professionale ministeroAnnullato il convegno “La scuola non si arruola”: «Per il ministero l’educazione alla pace non è pedagogia» - Sociali e l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università avevano organizzato il corso di formazione online per sensibilizzare i doce ... Scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Coerente Formazione Professionale Ministero