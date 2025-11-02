Nobody wants this 2 recensione | la seconda fase dell’amore

Attesa a lungo dalla vasta fan base che, forse inaspettatamente, aveva conquistato con la prima stagione, è tornata in questi giorni su Netflix NOBODY WANTS THIS, romcom e family comedy sull'improbabile relazione fra l'agnostica e schietta Joanne e il rabbino anticonformista Noah. Com'è andata dopo che, superati i primi ostacoli, la .

