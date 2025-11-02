No alle pale eoliche L’Amiata si ribella al nuovo maxi progetto

Grosseto, 2 novembre 2025 – Sette torri eoliche alte duecento metri nel cuore dell’Amiata grossetano: è il progetto da 42 Mw proposto in località ’L’Abbandonato’, tra i Comuni di Arcidosso, Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Roccalbegna e Manciano, che sta sollevando un’ondata di preoccupazione tra cittadini e ambientalisti. A guidare la mobilitazione è Italia Nostra che insieme a residenti, agriturismi e aziende agricole ha presentato al ministero dell’Ambiente una serie di osservazioni, assistita dall’avvocato Michele Greco. L’associazione denuncia: “Gravi criticità in termini di sicurezza pubblica, tutela del paesaggio e gestione delle emergenze antincendio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

