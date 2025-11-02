No ai vaccini Covid in gravidanza I veri esperti smontano il Corsera

Laverita.info | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quotidiano rilancia gli mRna (che non bloccano il contagio) alle gestanti rifacendosi a un datato studio sui rischi legati al virus. I medici seri concordano: vengono ignorati i pericoli dell’inoculo per feti e madri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «No ai vaccini Covid in gravidanza». I veri esperti smontano il «Corsera»

