No agli accorpamenti Indeboliscono le scuole
Scuola, la Flc Cgil di Siena contro i nuovi accorpamenti imposti dal Governo: "Così si indebolisce il sistema scolastico toscano". La Legge di Bilancio 2023 impone alle Regioni di ridurre il numero delle istituzioni scolastiche autonome attraverso accorpamenti forzati, per ottenere risparmi di spesa. Dopo aver inizialmente scelto di non procedere, la Regione, rischiando una denuncia per danno erariale dal ministero dell’Istruzione, ha deliberato per l’anno scolastico 20262027 la fusione di 16 istituti. "È un provvedimento miope e dannoso, che colpisce il cuore della scuola pubblica – dichiara Chiara Magini, segretaria della Flc Cgil Siena –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Scuola, Flc e Cgil: “No agli accorpamenti in #Toscana”. Appelli a Regione e Governo Il comunicato: cgiltoscana.it/2025/10/31/scu… @FLCCGIL @FLCToscana - X Vai su X
Scuola, la Gallura è compatta: «No agli accorpamenti, il nord est ha già dato» Dimensionamento, la Provincia contro ulteriori tagli: negli ultimi anni quattro istituti hanno perso l’autonomia Tutte le altre notizie su www.lanuovasardegna.it Vai su Facebook
No agli accorpamenti degli istituti. Provincia e Comune disobbedienti: "Difendiamo la scuola pubblica" - Gli enti locali reggiani non rispetteranno il termine ministeriale per il "dimensionamento scolastico". Segnala msn.com