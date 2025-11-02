no agli accorpamenti indeboliscono le scuole

Scuola, la Flc Cgil di Siena contro i nuovi accorpamenti imposti dal Governo: "Così si indebolisce il sistema scolastico toscano". La Legge di Bilancio 2023 impone alle Regioni di ridurre il numero delle istituzioni scolastiche autonome attraverso accorpamenti forzati, per ottenere risparmi di spesa. Dopo aver inizialmente scelto di non procedere, la Regione, rischiando una denuncia per danno erariale dal ministero dell’Istruzione, ha deliberato per l’anno scolastico 20262027 la fusione di 16 istituti. "È un provvedimento miope e dannoso, che colpisce il cuore della scuola pubblica – dichiara Chiara Magini, segretaria della Flc Cgil Siena –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

