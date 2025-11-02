Nigeria verso incontro Trump-Tinubu

18.00 Il presidente Usa Trump potrebbe incontrare l'omologo nigeriano Tinubu per parlare della situazione dei cristiani nel Paese africano. Trump ha scritto di "uccisioni di massa" di cristiani nigeriani da parte dei terroristi islamici. "Colpite anche moschee", ha replicato il portavoce di Tinubu. Il segretario alla Difesa Usa Hegseth: se il governo nigeriano non prenderà misure per proteggere i cristiani,gli Stati Uniti useranno le forze militari contro i terroristi e potrebbero interrompere gli aiuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Nigeria ha firmato un disegno di legge importante contro il traffico illegale di animali selvatici e la distruzione degli habitat. Una svolta significativa in un Paese snodo di transito per il traffico illegale di avorio e squame di pangolino verso i mercati asiatici - facebook.com Vai su Facebook

Nigeria: Tinubu, 'pronto a incontrare Trump per discutere degli 'omicidi dei cristiani'' - Lo ha dichiarato un responsabile delle comunicazioni presidenziali del Paese africano, d ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cos’è questa storia della persecuzione dei cristiani in Nigeria - Trump sostiene che i cristiani nigeriani non siano abbastanza tutelati dal governo, e ha minacciato di mandare l'esercito ... Lo riporta ilpost.it

"Fermate le uccisioni di cristiani o interverremo": l'avvertimento di Trump alla Nigeria - Trump sostiene che il cristianesimo è di fronte a una minaccia esistenziale in Nigeria e ha accusato gli estremisti islamici di essere responsabili delle violenze ... Come scrive msn.com