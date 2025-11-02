Nigeria verso incontro Trump-Tinubu

18.00 Il presidente Usa Trump potrebbe incontrare l'omologo nigeriano Tinubu per parlare della situazione dei cristiani nel Paese africano. Trump ha scritto di "uccisioni di massa" di cristiani nigeriani da parte dei terroristi islamici. "Colpite anche moschee", ha replicato il portavoce di Tinubu. Il segretario alla Difesa Usa Hegseth: se il governo nigeriano non prenderà misure per proteggere i cristiani,gli Stati Uniti useranno le forze militari contro i terroristi e potrebbero interrompere gli aiuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

