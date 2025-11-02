Nigeria Trump | Governo fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo

La minaccia del presidente americano Donald Trump nei confronti della Nigeria, il cui governo è accusato di aver fallito nel fermare la persecuzione dei cristiani da parte di gruppi jihadisti o radicali islamici. “Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai caduto in disgrazia, ‘a fucili spianati’, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”, ha scritto su Truth il leader della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria, Trump: “Governo fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo”

