Nigeria | Trump governo fermi uccisioni cristiani o attaccheremo

Lapresse.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 nov. (LaPresse) – “Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai caduto in disgrazia, ‘a fucili spianati’, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”. Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Con la presente, ordino al nostro dipartimento della Guerra di prepararsi a un’eventuale azione – prosegue Trump – Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri Aamti cristiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nigeria trump governo fermi uccisioni cristiani o attaccheremo

© Lapresse.it - Nigeria: Trump, governo fermi uccisioni cristiani o attaccheremo

Approfondisci con queste news

nigeria trump governo fermiTrump, Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo - "Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addiri ... Lo riporta msn.com

nigeria trump governo fermi"Fermate le uccisioni di cristiani o interverremo": l'avvertimento di Trump alla Nigeria - Trump sostiene che il cristianesimo è di fronte a una minaccia esistenziale in Nigeria e ha accusato gli estremisti islamici di essere responsabili delle violenze ... Secondo msn.com

Nigeria, Trump: “Governo fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo” - La minaccia del presidente americano Donald Trump nei confronti della Nigeria, il cui governo è accusato di aver fallito nel fermare la persecuzione dei cristiani da parte di gruppi jihadisti o radica ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nigeria Trump Governo Fermi