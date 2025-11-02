Nigeria | Trump governo fermi uccisioni cristiani o attaccheremo

Roma, 1 nov. (LaPresse) – “Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai caduto in disgrazia, ‘a fucili spianati’, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”. Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump. “Con la presente, ordino al nostro dipartimento della Guerra di prepararsi a un’eventuale azione – prosegue Trump – Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri Aamti cristiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria: Trump, governo fermi uccisioni cristiani o attaccheremo

Approfondisci con queste news

ABIN DA DONALD TRUMP YA YI: 1. Abin da shugaban America Donald Trump ya yi na kar?ar sharri, da ?age, da ?aryar da shugabannin ?ungiyar CAN suka sharara wa Duniya na cewa wai musulmin Nigeria suna yi wa kiristocin Nigeria kisan ?are dangi s - facebook.com Vai su Facebook

Trump, Nigeria fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo - "Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addiri ... Lo riporta msn.com

"Fermate le uccisioni di cristiani o interverremo": l'avvertimento di Trump alla Nigeria - Trump sostiene che il cristianesimo è di fronte a una minaccia esistenziale in Nigeria e ha accusato gli estremisti islamici di essere responsabili delle violenze ... Secondo msn.com

Nigeria, Trump: “Governo fermi uccisioni di cristiani o attaccheremo” - La minaccia del presidente americano Donald Trump nei confronti della Nigeria, il cui governo è accusato di aver fallito nel fermare la persecuzione dei cristiani da parte di gruppi jihadisti o radica ... msn.com scrive