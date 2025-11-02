Nigeria | Tinubu ' pronto a incontrare Trump per discutere degli ' omicidi dei cristiani' '

Lagos, 2 nov. (AdnkronosAfp) - Il presidente nigeriano è pronto a incontrare Donald Trump nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato un responsabile delle comunicazioni presidenziali del Paese africano, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe lanciare un'azione militare in Nigeria se non dovesse fermare quelli che il presidente degli Stati Uniti definisce "omicidi di cristiani" da parte di "terroristi islamici". "Il presidente Trump ha aiutato molto la Nigeria consentendo la vendita di armi a quel paese e il presidente Tinubu è stato in grado di sfruttare questa opportunità nella lotta contro il terrorismo, il che ci ha permesso di ottenere risultati considerevoli", ha affermato domenica su X Daniel Bwala, consigliere per le comunicazioni del presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

