Lagos è ancora una volta al centro della scena nella celebrazione della moda indigena dell’Africa e della diaspora mentre la Lagos Fashion Week ritorna per la sua 15esima edizione. Caratterizzata da un mix di designer provenienti da tutto il continente, la sfilata annuale celebra e offre un mercato per i marchi locali, mettendo in risalto soprattutto la cultura e l’artigianato africano in vari colori e stili. Basandosi su un viaggio decennale, la Lagos Fashion Week sostiene le ricche storie, la creatività e l’artigianato che hanno finito per definire la moda africana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nigeria, a Lagos torna la Fashion Week: la moda africana protagonista