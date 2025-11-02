Niente Spid a pagamento con Poste gratuito fino al 2030 | chi dovrà pagare
Per molti italiani, il rinnovo dello Spid non sarà più gratuito. Dopo anni di servizio free, alcuni provider come Aruba, Infocert e Register.it hanno cominciato a inviare le prime comunicazioni di avviso: per mantenere l’identità digitale, ora serve pagare un canone. Dall’altra parte, altri servizi come Poste Italiane, Tim, Namirial, Sielte e Infocamere continuano a offrire il rinnovo gratuitamente, almeno per il momento. La stessa Poste Italiane ha recentemente affermato che il loro servizio resterà gratuito fino al 2030, anche se notano che “il mercato si sta muovendo in direzione diversa”. Perché ora si paga. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
